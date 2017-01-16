У Криму підготували резолюцію у відповідь про нібито порушення Україною прав людини - росЗМІ

Відповідний документ "влада Криму" планує представити в ООН.

У анексованому Криму Україні погрожують резолюцією про порушення прав людини evgovorov / Depositphotos

підготували проект резолюції ООН про нібито порушення прав людини Україною, пише " РІА Новини " з посиланням на члена "уряду Криму" Заура Смирнова. У документі йдеться про нібито утиски прав громадян до анексії півострова.

Заур Смирнов займається моніторингом питань міжнаціональних відносин на окупованому півострові.

"Проект кримської резолюції в ООН по Україні вже підготовлено. У ньому відображено широкий період всіх подій, пов'язаних, зокрема, з порушенням прав людини в Криму. Ми намагалися хронологічно описати всю ситуацію", - повідомив він.

Російська сторона обіцяє надати ООН документальні докази нібито порушень з боку України.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.