У Криму фігуранта справи "Хізб ут-Тахрір" повернули до СІЗО після психіатричної експертизи

Примусова психіатрична експертиза Еміра-Усеіна Куку тривала близько місяця.

Кримського татарина місяць протримали на примусовій психіатричній експертизі, після чого повернули до СІЗО Крим.Реалії

Одного з підслідних у "", Еміра-Усеіна Куку, після тривалої психіатричної експертизи перевели назад до слідчого ізолятора, що знаходиться на території окупованої Росією Криму, повідомила активістка організації "Кримська солідарність" Ганна Богачева.

"Емір-Усеіна Куку сьогодні (9 січня – ред.) перевели з психіатричної лікарні, в якій він проходив примусову експертизу, назад у СІЗО", - написала вона на своїй сторінці в Facebook.

За словами активістки, експертиза Куку тривала близько місяця. Всього ж в ув'язненні кримчанин пробув 11 місяців.

"У нас тут спочатку одного помістили так, потім ще шістьох, і зараз ще чотирьох. Ще п'ятьом поки не зрозуміло призначать - не призначать. Ось такий не веселий Крим", - підкреслила Богачева.

Нагадаємо, в травні цього року окупаційна влада Криму провели обшуки і затримання в будинках кримських татар Бахчисарая. Підставою для обшуків став ошук членів забороненої організації "Хізб ут-Тахрір". Голова ЦВК Курултаю кримських татар Заїр Смедляєв назвав їх "черговою акцією залякування".

Карну справу стосовно трьох жителів Бахчисараю було порушено 11 травня по частині 2 статті 205.5 КК РФ ("участь у діяльності терористичної організації"). Стосовно ще одного громадянина - по частині 1 статті 205.5 КК РФ ("організація терористичної діяльності").

У вересні Міністерство закордонних справ України зажадало від російської сторони негайного скасування судових рішень щодо кримських татар, яких звинуватили у зв'язках із терористичною організацією "Хізб ут-Тахрір".

Суд над кримчанами розпочався 1 червня, їх звинуватили в тероризмі і участі в ісламському угрупуванні "Хізб ут-Тахрір".

На думку звинувачення, один з підсудних, Зейтуллаєв у березні 2014 року організував у селах Орлине, Тилове та Штурмове Балаклавського району, а також у Севастополі осередок забороненої в Росії організації "Хізб ут-Тахрір". Як вважає обвинувачення, кінцевою метою групи було встановлення "ісламського правління" через відтворення "Всесвітнього ісламського Халіфату" і створення Кримського вілаята (адміністративної одиниці халіфату) на місці Севастополя.