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У Криму для власників "паспортів ЛДНР" спростили процедуру працевлаштування - ІС

18 січня в 11:37

Громадянам так званих "народних республік" не потрібно реєструватися після закінчення 60-ти денного терміну перебування на півострові, а їхня запралата не обкладається податком.

Паспорт ДНР
Власникам "паспортів ЛДНР" простіше влаштуватися на роботу в Криму
nahnews.org
"Влада" анексованого Росією Криму надає привілеї "громадянам ЛДНР", які шукають роботу на півострові, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Для осіб, які мають так звані "паспорти громадян ДНР/ ЛНР", скасовано обмеження у вигляді 60-ти денного терміну перебування в Криму без реєстрації, а також оподаткування їх заробітної плати", - йдеться в повідомленні Тимчука на сторінці в Facebook.

Прийом нових співробітників з ОРДЛО супроводжується в окупованому Криму масовими скороченнями серед працівників з числа жителів півострова. Так, через дефіцит бюджетних коштів наприкінці грудня 2016 - початку січня 2017 років на кримських підприємствах скоротили більше 3000 співробітників.

"Наприклад, серед інших скорочення зроблені:

- Керченський державний морський технологічний університет - 535 осіб;

- Керченський морський торговельний порт – 254;

- ГУП РК "Крименерго" - 127;

- "Крымпошта" - 125;

- "Кримська республіканська клінічна лікарня ім.Н.А.Семашко" (Сімферополь) – 120;

- "Центр медико-спеціальної експертизи" (Сімферополь) – 114", - зазначає Дмитро Тимчук.

За словами координатора "Інформаційного спротиву", такі дії "влади" викликають обурення місцевих жителів і негативно впливають на суспільно-політичну ситуацію на півострові.

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Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".

За матеріалами: DT.UA
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Теги Крим Тимчук Керч Сімферополь паспорт праця влада
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