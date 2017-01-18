У Криму для власників "паспортів ЛДНР" спростили процедуру працевлаштування - ІС

Громадянам так званих "народних республік" не потрібно реєструватися після закінчення 60-ти денного терміну перебування на півострові, а їхня запралата не обкладається податком.

Власникам "паспортів ЛДНР" простіше влаштуватися на роботу в Криму nahnews.org

"Влада" анексованого Росією Криму надає привілеї "", які шукають роботу на півострові, повідомляє координатор групи "Інформаційний спротив" Дмитро Тимчук.

"Для осіб, які мають так звані "паспорти громадян ДНР/ ЛНР", скасовано обмеження у вигляді 60-ти денного терміну перебування в Криму без реєстрації, а також оподаткування їх заробітної плати", - йдеться в повідомленні Тимчука на сторінці в Facebook.

Прийом нових співробітників з ОРДЛО супроводжується в окупованому Криму масовими скороченнями серед працівників з числа жителів півострова. Так, через дефіцит бюджетних коштів наприкінці грудня 2016 - початку січня 2017 років на кримських підприємствах скоротили більше 3000 співробітників.

"Наприклад, серед інших скорочення зроблені:

- Керченський державний морський технологічний університет - 535 осіб;

- Керченський морський торговельний порт – 254;

- ГУП РК "Крименерго" - 127;

- "Крымпошта" - 125;

- "Кримська республіканська клінічна лікарня ім.Н.А.Семашко" (Сімферополь) – 120;

- "Центр медико-спеціальної експертизи" (Сімферополь) – 114", - зазначає Дмитро Тимчук.

За словами координатора "Інформаційного спротиву", такі дії "влади" викликають обурення місцевих жителів і негативно впливають на суспільно-політичну ситуацію на півострові.

Нагадаємо, що 21 грудня спецпредставник ОБСЄ в Тристоронній контактній групі в Мінську Мартін Сайдик заявив, що учасники переговорів домовилися про припинення вогню з 24 грудня.

Проте, як повідомили в штабі АТО, режим дотримання тиші протримався близько 25 хвилин, після чого терористи продовжили обстріли позицій ЗСУ з різних видів озброєння, у тому числі, ствольної артилерії і мінометів.

Написи "ЛДНР" означають не тільки відсутність основних прав і свобод, небезпеку для життя, - але і невизначеність майбутнього, де змінні змінюються з такою швидкістю, що спрогнозувати завтрашній день часом не легше, ніж розібратися в тому, що було вчора. Існує три сценарії можливого майбутнього окупованих територій: велика війна, вибори і нічого не зміниться. Детальніше про можливе майбутнє Донбаса читайте в матеріалі Станіслава Васіна "Донбас-2017: три сценарії" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".