У кримських СІЗО ув'язненим відмовляють у побаченнях з родичами

Права політв'язнів регулярно і грубо порушуються, а за відмову від співробітництва зі слідством їх позбавляють побачень.

"Влада" анексованого Криму грубо порушує права політв'язнів palinchak / Depositphotos

"Справи у кримських політв'язнів без змін. Як і раніше знаходяться в СІЗО, умови утримання там нелюдські. Клопи, таргани навкруги, навіть в їжі, яку приносять. Практично ніякого медобслуговування. Хворі зуби не лікують, а відразу видаляють. Грип, застуда, висока температура – все лікують парацетамолом", - зазначила Гульсум Алієва.

Однак набагато більше побоювань, за словами правозахисниці, викликає факт примусової психіатричної експертизи, яку призначають політичним в'язням.

"Що там з ними відбувається? Чи застосовуються до них якісь насильницькі дії? Вводяться якісь психотропи або ще щось? Ані в СІЗО, ані в психушку рідних не пускають. На наші листи з проханнями про побачення пишуть відписки, а на ті ж прохання від самих політв'язнів їм кажуть, не хочете співпрацювати зі слідством, не буде і побачень. Говорити про якісь права і закони сенсу немає, всі права у тих хто на стороні держави, а закони для них не писані", – додала правозахисниця.

9 квітня 2016 року Кримська контактна група з прав людини організувала першу зустріч сімей мусульман, заарештованих російськими правоохоронцями в Криму. Зустріч родичів політв'язнів та їхніх адвокатів пройшла у Севастополі. Пізніше об'єднання "Кримська солідарність" стало відкритим не тільки для родичів обвинувачених у приналежності до організації "Хізб ут-Тахрір", але і для інших сімей політв'язнів Криму, а також викрадених і зниклих мусульман.

Нагадаємо, 16 листопада Третій комітет Генеральної Асамблеї ООН більшістю голосів підтримав український проект резолюції "Ситуація з правами людини в Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 73 члени комітету проголосували за резолюцію. 23, в тому числі РФ, Білорусь, Китай, Казахстан і Сербія – висловилися проти.

19 грудня Генеральна Асамблея ООН більшістю голосів підтримала проект резолюції "Ситуація з правами людини в окупованій Автономній Республіці Крим та місті Севастополь (Україна)". 70 членів проголосували за резолюцію, 26 висловилися проти, утрималися ще 77.

Раніше Міжнародний кримінальний суд в Гаазі прирівняв анексію Криму до міжнародного збройного конфлікту.

Як наголошується в звіті, встановлення факту початкової інтервенції, яка потягнула за собою окупацію, не потрібно.

Таким чином, даний міжнародний конфлікт може бути розслідуваний за нормами Римського статуту.