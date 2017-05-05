У Краснодарі ФСБ Росії за підозрою в контрабанді зброї затримала громадянина України

Кількість вилученої зброї та засобів ураження не розкривається.

Українця в Росії звинувачують у контрабанді politica-ua.com

В Краснодарі (РФ) ФСБ затримала громадянина України.

Він попався нібито на збуті вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухівки, повідомляє прес-служба управління ФСБ РФ по Краснодарському краю. Кількість вилученої зброї та засобів ураження не розкривається.

стосовно затриманого громадянина України приймається рішення про порушення кримінальної справи.

Раніше видання Der Spiegel теж писало, що з Донбасу почався потік зброї. В Україні наплив нелегальної зброї пояснюють поганою дисципліною в армії і недоліком контролю над добровольчиими батальйонами". Зарплата українського солдата дорівнює 250 євро, а командира бригади – 570 євро. Іноді військові вирішуються "підзаробити" нелегальним продажем зброї.

У цей же час, контрабанда зброї, яку російські ЗМІ називають "відлунням війни", процвітає і на прилеглих територіях Росії. Автор пише, що Москва вимагає від проросійських бойовиків в Донецьку і Луганську контролю, щоб передана зброю не поверталася нелегальними шляхами назад в РФ. Тим часом, українська розвідка повідомила, що на "чорному ринку" Донецька з'явилася завезена з Росії зброя. Російські спецслужби проводять перевірки серед російських військових, які воюють проти України в Донбасі, і часто виявляють брак боєприпасів і стрілецької зброї.