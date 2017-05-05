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У Краснодарі ФСБ Росії за підозрою в контрабанді зброї затримала громадянина України

5 травня в 03:42

Кількість вилученої зброї та засобів ураження не розкривається.

контрабанда
Українця в Росії звинувачують у контрабанді
politica-ua.com
В Краснодарі (РФ) ФСБ затримала громадянина України.

Він попався нібито на збуті вогнепальної зброї, боєприпасів до неї та вибухівки, повідомляє прес-служба управління ФСБ РФ по Краснодарському краю. Кількість вилученої зброї та засобів ураження не розкривається.

стосовно затриманого громадянина України приймається рішення про порушення кримінальної справи.

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Раніше видання Der Spiegel теж писало, що з Донбасу почався потік зброї. В Україні наплив нелегальної зброї пояснюють поганою дисципліною в армії і недоліком контролю над добровольчиими батальйонами". Зарплата українського солдата дорівнює 250 євро, а командира бригади – 570 євро. Іноді військові вирішуються "підзаробити" нелегальним продажем зброї.

У цей же час, контрабанда зброї, яку російські ЗМІ називають "відлунням війни", процвітає і на прилеглих територіях Росії. Автор пише, що Москва вимагає від проросійських бойовиків в Донецьку і Луганську контролю, щоб передана зброю не поверталася нелегальними шляхами назад в РФ. Тим часом, українська розвідка повідомила, що на "чорному ринку" Донецька з'явилася завезена з Росії зброя. Російські спецслужби проводять перевірки серед російських військових, які воюють проти України в Донбасі, і часто виявляють брак боєприпасів і стрілецької зброї.

За матеріалами: Интерфакс
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