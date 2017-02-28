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У КМДА розробили маршрути в об'їзд аварійного Шулявського мосту

28 лютого в 08:10

Чиновники радять користуватися громадським транспортом.

Шулявский мост обрушение
Шулявський краще об'їжджати іншою дорогою
У зв'язку з аварійною ситуацією на Шулявському шляхопроводі в Києві столичної державної адміністрації рекомендували громадянам не використовувати цей маршрут на власному транспорті, а пересісти на громадський.

"У зв'язку з руйнуванням Шулявського мосту велике прохання до водіїв автотранспорту, які планували скористатися шляхопроводом і прилеглими вулицями, по можливості, не використовувати власний транспорт", – повідомляє Департамент транспортної інфраструктури КМДА в Facebook.

Якщо немає можливості відмовитися від поїздок на власному автомобілі в цьому районі міста, то чиновники радять змінити маршрут.

"Водіям, які не мають можливості скористатися альтернативою радимо змінити маршрути. До прикладу, водії, які користуються вул. А. Довженка пропонуємо змінити маршрут і їхати по вул. Дегтярівській. Машини, що рухаються по вул. Ст. Гетьмана пропонуємо рухатися по вулиці Борщагівській. Хто планував їхати по вул. А. Довженка і Ст. Гетьмана прохання утриматися від цього маршруту", - рекомендують в департаменті.

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Нагадаємо, увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом.

Через аварію обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

Реконструкція Шулявського шляхопроводу проводилася близько 30 років тому.

За матеріалами: DT.UA
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