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У київському автопарку згоріло три автобуси

11 лютого в 12:12

Пожежникам вдалося врятувати 22 автобуса марок МАЗ та ЛАЗ. Пожежу ліквідували за годину.

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Фото ДСНС України

Внаслідок пожежі на території одного із столичних автобусних парків по вул. Туполєва згоріло три автобуси та пошкоджено три автобуси марок МАЗ.

Як повідомляє управління ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу надійшло вночі 11 лютого о 0:38.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося загоряння одного із автобусів в окремо розташованому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з розповсюдженням полум'я на поруч розташовані автобуси. О 1:43 пожежу локалізовано, о 1:57 ліквідовано.

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 22 автобуса марок МАЗ та ЛАЗ та запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі будівлі.

На місці події працювало сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіка особового складу Київського гарнізону.

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Як повідомлялося, 9 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Брюссель обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій

За матеріалами: DT.UA
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Теги пожежа авто автобуси
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