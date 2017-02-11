У київському автопарку згоріло три автобуси

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Пожежникам вдалося врятувати 22 автобуса марок МАЗ та ЛАЗ. Пожежу ліквідували за годину.

Внаслідок пожежі на території одного із столичних автобусних парків по вул. Туполєва згоріло три автобуси та пошкоджено три автобуси марок МАЗ.

Як повідомляє управління ДСНС України у м. Києві, повідомлення про пожежу надійшло вночі 11 лютого о 0:38.

По прибуттю на місце виклику було встановлено, що сталося загоряння одного із автобусів в окремо розташованому 1-поверховому ремонтно-господарському приміщенні з розповсюдженням полум'я на поруч розташовані автобуси. О 1:43 пожежу локалізовано, о 1:57 ліквідовано.

Завдяки злагодженим діям рятувальників вдалося врятувати 22 автобуса марок МАЗ та ЛАЗ та запобігти розповсюдженню пожежі по всій площі будівлі.

На місці події працювало сім одиниць основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки та 33 чоловіка особового складу Київського гарнізону.

Як повідомлялося, 9 лютого прем'єр-міністр Володимир Гройсман під час візиту в Брюссель обговорив із заступником генерального секретаря НАТО Роуз Геттемюллер реформування Державної служби з надзвичайних ситуацій.