Топ Новини
<
>

У Київській області можуть обмежити рух вантажного транспорту через снігопад

8 січня в 14:00

Водіям вантажівок порадили не їхати до Київської області до нормалізації погодних умов.

снег3
Київська ОДА може обмежити рух вантажного транспорту автошляхами області
ДСНС України
Київська обласна державна адміністрація звернулася до водіїв великогабаритного транспорту із закликом тимчасово утриматися від поїздок автомобільними шляхами Київської області у зв'язку з сильними снігопадами.

"З огляду на погіршення погодних умов та посилення снігопаду, звертаємося до водіїв та власників великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автошляхами області. У разі продовження снігопаду можливе введення обмеження на рух вантажівок, яким доведеться або повертатися, або чекати покращення погодних умов на спеціальних стоянках та пунктах обігріву", - вказується в повідомленні прес-служби відомства.

Читайте також: У Києві 7 та 8 січня очікуються сильні снігопади та хуртовини

Раніше повідомлялося, що через сильні снігопади обмеження руху автомобілів введено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.

Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги сніг Київ обмеження
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини