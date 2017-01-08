У Київській області можуть обмежити рух вантажного транспорту через снігопад

Водіям вантажівок порадили не їхати до Київської області до нормалізації погодних умов.
"З огляду на погіршення погодних умов та посилення снігопаду, звертаємося до водіїв та власників великогабаритного транспорту утриматися від поїздок автошляхами області. У разі продовження снігопаду можливе введення обмеження на рух вантажівок, яким доведеться або повертатися, або чекати покращення погодних умов на спеціальних стоянках та пунктах обігріву", - вказується в повідомленні прес-служби відомства.
Раніше повідомлялося, що через сильні снігопади обмеження руху автомобілів введено в Одеській, Миколаївській, Херсонській, Кіровоградській та Дніпропетровській областях.
Тим часом, в Україні "Укрзалізниця" повідомляє про затримки поїздів по всім напрямкам. За даними компанії, з 8:00 6 січня до 8:00 7 січня в роботі задіяно 7200 залізничників і 14 снігоприбиральних машин.DT.UA