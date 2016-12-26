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У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

26 грудня в 17:55

Захворюваність серед дітей знизилася на 7,8% у порівнянні з минулим тижнем. Загальна захворюваність знизилася на 4,6%.

грипп ОРВИ простуда эпидемия
Захворюваність збільшилася серед дорослих, але серед дітей знизилася
Андрій Товстиженко, DT.UA
Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів про те, що хворих на грип та ГРВІ в Києві стало менше на 4,6%. На минулому тижні в столиці зареєстровано 46419 хворих.

"На даний час в столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей навпаки спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% у порівнянні з минулим тижнем. У структурі захворюваності за 51 тиждень діти складають 59,4%, переважно хворіють діти віком від 5 до 14 років (14930 осіб)", - зазначив Микола Поворозник.

За словами заступника голови КМДА, у період з 19 по 25 грудня госпіталізовані 574 особи, з них 266 – діти.

"За тиждень в щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакциновані від грипу 687 осіб, з початку епідемічного сезону вакциновані 11074 людини, з них 2257 дітей", - зазначив заступник голови КМДА.

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Раніше головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська повідомила, що цієї зими в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Нової епідемії грипу в МОЗ не очікують. Віруси старі і знайомі, нічого трагічного в них немає.

За матеріалами: DT.UA
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Теги діти грип Київ зниження КМДА
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