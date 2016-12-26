У Києві знизилася захворюваність на грип та ГРВІ

Захворюваність серед дітей знизилася на 7,8% у порівнянні з минулим тижнем. Загальна захворюваність знизилася на 4,6%.

Захворюваність збільшилася серед дорослих, але серед дітей знизилася Андрій Товстиженко, DT.UA

Заступник голови Київської міської державної адміністраціїрозповів про те, що хворих на грип та ГРВІ в Києві стало менше на 4,6%. На минулому тижні в столиці зареєстровано 46419 хворих.

"На даний час в столиці спостерігається зниження інтенсивності епідпроцесу. Збільшується захворюваність серед дорослих, а серед дітей навпаки спостерігається зниження рівня захворюваності на 7,8% у порівнянні з минулим тижнем. У структурі захворюваності за 51 тиждень діти складають 59,4%, переважно хворіють діти віком від 5 до 14 років (14930 осіб)", - зазначив Микола Поворозник.

За словами заступника голови КМДА, у період з 19 по 25 грудня госпіталізовані 574 особи, з них 266 – діти.

"За тиждень в щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров'я вакциновані від грипу 687 осіб, з початку епідемічного сезону вакциновані 11074 людини, з них 2257 дітей", - зазначив заступник голови КМДА.

Раніше головний позаштатний інфекціоніст МОЗ Ольга Голубовська повідомила, що цієї зими в Україні циркулюватимуть три штами вірусу грипу. Нової епідемії грипу в МОЗ не очікують. Віруси старі і знайомі, нічого трагічного в них немає.