У Києві знайшли пам'ятник Леніну

Підходити до пам'ятника Леніну небезпечно, оскільки його охороняє дуже агресивна жінка пенсійного віку.

Пам'ятник Леніну в Києві захищає дуже агресивна пенсіонерка Hromadske.TV

Пам'ятник Леніну знайдено на вулиці Козацькій у Голосіївському районі Києва. Монумент захищає від журналістів агресивна жінка, яка стверджує, що він знаходиться на приватній території".

"Чо либишся, як майська роза, давай шуруй отсюда", - скомандувала жінка оператору Громадського ТБ.

Жінка відмовилася назватися і надати документи на пам'ятник вождю світового пролетаріату.

Нагадаємо, що станом на січень 2017 року в рамках декомунізації в Україні було демонтовано 1320 пам'ятників Володимиру Леніну.

На початку квітня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Україну залишити хоча б один пам'ятник Володимиру Леніну, оскільки саме він (на думку Захарової) є основоположником українізації України.