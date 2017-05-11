У Києві знайшли пам'ятник Леніну

Підходити до пам'ятника Леніну небезпечно, оскільки його охороняє дуже агресивна жінка пенсійного віку.
"Чо либишся, як майська роза, давай шуруй отсюда", - скомандувала жінка оператору Громадського ТБ.
Жінка відмовилася назватися і надати документи на пам'ятник вождю світового пролетаріату.
Нагадаємо, що станом на січень 2017 року в рамках декомунізації в Україні було демонтовано 1320 пам'ятників Володимиру Леніну.
На початку квітня офіційний представник МЗС Росії Марія Захарова попросила Україну залишити хоча б один пам'ятник Володимиру Леніну, оскільки саме він (на думку Захарової) є основоположником українізації України.