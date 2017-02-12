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У Києві зіткнулися два вантажні потяги

12 лютого в 01:30

Сім вагонів зійшли з рейок.

Поезд авария
У Києві зійшли з рейок два состави
Espreso
У Солом'янському районі Києва на рейках станції "Київ-Волинський" зіткнулися два вантажних состави.

За даними очевидців, у потяг з цистернами, що стояв у відстійнику, в'їхав задом поїзд з зерновозами, який рухався з боку Вишневого. В результаті зіткнення зійшли з рейок та пошкоджено 6 зерновозів і 1 цистерна. Жертв немає.

Ймовірно, потяг із цистернами стояв надто близько до стрілочних переводів, що і послужило причиною аварії.

На місці події працюють співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група.

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Як повідомлялося, під час січневих морозів зламалося 10 швидкісних поїздів.

За матеріалами: espreso.tv
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Теги Київ зіткнення Зерно поїзд потяг вантаж ДСНС
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