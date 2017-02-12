У Києві зіткнулися два вантажні потяги

Сім вагонів зійшли з рейок.
За даними очевидців, у потяг з цистернами, що стояв у відстійнику, в'їхав задом поїзд з зерновозами, який рухався з боку Вишневого. В результаті зіткнення зійшли з рейок та пошкоджено 6 зерновозів і 1 цистерна. Жертв немає.
Ймовірно, потяг із цистернами стояв надто близько до стрілочних переводів, що і послужило причиною аварії.
На місці події працюють співробітники ДСНС та слідчо-оперативна група.
Як повідомлялося, під час січневих морозів зламалося 10 швидкісних поїздів.espreso.tv