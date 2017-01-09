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У Києві зі снігового замету визволили тролейбус

9 січня в 13:37

Поки комунальники звітують про прибирання сніг, рятівники повідомляють про операції звільнення транспортних засобів з заметів.

 

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Київські рятувальники визволили тролейбус, який потрапив до снігового замету
Facebook/Головне управління ДСНС України в м.Києві
Столичні рятувальники за минулу добу визволили із снігових заметів дев'ять транспортних засобів повідомляє прес-служба ГУ Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в м. Києві.

"У зв'язку із складними погодними умовами на території м. Києва рятувальники працюють в посиленому режимі та надають допомогу водіям, які потрапили в снігові замети", - йдеться в повідомленні.

За даними прес-служби ДСНС, зі снігу визволені два вантажних автомобілі і тролейбус по вулиці Теліги, чотири автівки в районі Печерського мосту, та ще дві вантажівки по вулиці Луговій і вулиці Сім'ї Сосніних.

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Раніше прес-служба "Київавтодору" повідомила, що у прибиранні снігу в Києві задіяні майже 60 бригад з ручного прибирання та понад 270 одиниць снігоприбиральної техніки.

На 9 січня прогнозується в центральних областях сніг, в східних - сніг з дощем. В західних областях сніг, місцями хуртовини. Температура повітря 7-12 градусів морозу.

За матеріалами: DT.UA
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Теги сніг замети вулиці
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