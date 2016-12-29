У Києві заклали два катери "Кентавр" для ВМС України

Катери цього типу призначені для доставки десанту на зайняте противником узбережжі, проведення штурмових дій і виконання інших завдань.

У середу, 28 грудня, на київському заводі "Ленінська кузня" відбулася закладка двох броньованих десантно-штурмових катерів (БДШК) типу "Кентавр".

Катери цього типу призначені для доставки десанту на зайняте противником узбережжя, проведення штурмових дій та виконання інших завдань, повідомляє прес-служба Міністерства оборони України.

БДШК "Кентавр" розроблений миколаївським "Дослідно-проектним центром кораблебудування" і є подальшим розвитком лінійки броньованих катерів "Гюрза" і "Гюрза-М", порівняно з якими має розширений функціонал для виконання спеціальних завдань.

На базі проекту "Кентавр" можуть бути створені катер для сил Спеціальних операцій ЗСУ, швидкохідний катер для Держслужби України з надзвичайних ситуацій, катер вогневої підтримки, санітарний катер або пожежний катер.

Озброєння БДШК "Кентавр" може включати два бойових модулы, що складаються з кулемета (калібру 7,62 або 12,7 міліметра) і автоматичного гранатомета (калібру 30 або 40 міліметрів), мобільний РСЗВ під авіаційні некеровані реактивні снаряди З-8, пускову установку "Град", морські міни, танкову термодимову апаратуру.

Нагадаємо, 6 грудня відбулася церемонія включення до складу Військово-морських сил Збройних сил України двох малих броньованих артилерійських катерів типу "Гюрза-М" "Аккерман" і "Бердянськ".

У даний час на заводі "Ленінська кузня" будують ще чотири катери цього типу. Всього ВМС ЗСУ планували отримати 20 МБАКов проекту 58155, однак поки що про закладення нових "Гюрз" не йдеться.

Нагадаємо, до 2020 року планується кардинально оновити корабельний склад Військово-морських сил України і побудувати близько 30 бойових кораблів і катерів.