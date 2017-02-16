Злочинець відсканував сигналізацію автомобіля народного депутата і вкрав сумку з речами.

У Києві з Мерседеса" народного депутата поцупили спортивну сумку Національна поліція м.Києва

З салону автомобіля "Медседес-Бенц"поцупили спортивну сумку з особистими речами і ноутбуком.

Як повідомляє прес-служба Національної поліції в Києві, з заявою в Голосіївське управління поліції звернувся 47-річний народний депутат України.

Агентство "Українські новини" з посиланням на джерело в правоохоронних органах повідомляє, сумку вкрали у народного депутата з "Волі народу" Євгена Рибчинського.

Правоохоронці аналізують відео камер спостереження з прилеглої до місця скоєння злочину території.

За попередньою інформацією, зловмисник приїхав на вулицю Митикина, після чого шляхом сканування сигналізації викрав з автомобіля сумку з речами власника.

Слідчим відділом Голосіївського управління Національної поліції в місті Києві розпочато кримінальне провадження за ст. 185 (крадіжка) Кримінального кодексу України.

Раніше генеральний прокурор України Юрій Луценко повідомив, що найбільш низький рівень розкриття злочинів по Україні зафіксований у Києві – 16%.