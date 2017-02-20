У Києві вшанували пам'ять Небесної Сотні: фоторепортаж

По Хрещатику пройшли маршем ветерани АТО, а в Михайлівському золотоверхому соборі відслужили поминальний молебень.

У Києві в понеділок, 20 лютого, відбулися меморіальні заходи, присвячені третій річниці розстрілів учасників Революції Гідності.

Вдень колона з декількох сотень людей, в тому числі, ветеранів антитерористичної операції, пройшлися маршем від будівлі Київської міської державної адміністрації до Майдану Незалежності. Вони поклали квіти до монумента на Алеї Герої Небесної Сотні на вулиці Інститутській.

У Михайлівському золотоверхому соборі патріарх київський і всієї Руси-України Філарет відслужив поминальний молебень по загиблих учасниках Революції Гідності. У панахиді взяли участь члени сімей героїв Небесної Сотні, а також президент України Петро Порошенко з дружиною, прем'єр-міністр Володимир Грйосман і голова АП Ігор Райнин.

Протягом дня кияни та гості міста приносили квіти та вінки до хреста і портретів загиблих на Алеї Героїв Небесної Сотні на вулиці Інститутській у Києві. Увечері до монумента прийшли учасники молебного ходу, в якому взяли участь кілька сотень людей.

На Майдані поруч зі стелою запалили лампадки, з яких викладена фраза "Герої не вмирають!".

Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві проходять пам'ятні заходи, приурочені до Дня Героїв Небесної Сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкрилася виставка "У фокусі подій", а 19 – відбувся показ вистави "Ми, Майдан" Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї Героїв Небесної Сотні відбулася панахида за героями Небесної Сотні і борцям за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайт Українського інституту національної пам'яті.