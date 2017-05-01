У Києві відкрили фан-зону для гостей Євробачення-2017

На Софійській площі під час проведення конкурсу відбудеться 11 концертів.

Увечері 30 квітня на Софійській площі в центрі Києва відкрилася фан-зона пісенного конкурсу Євробачення-2017. Тут зможуть розміститися до 10 тисяч відвідувачів одночасно, повідомляє Укрінформ.

На території фан-зони планується проведення концертів, майстер-класів, покази фільмів під відкритим небом, а також продаж сувенірів, вуличної їжі, оренда велосипедів і роликів. Також на Софійській площі постійно чергують правоохоронці.

На концерт до відкриття фан-зони зібралося більше тисячі глядачів. Також відбулася презентація фільму "Від Пономарьова до O. Torvald" про історію участі України в Євробаченні.

Фан-зона працюватиме до 14 травня з 10:00 до 22:00 щоденно, за цей час тут планується провести 11 концертів українських виконавців. Щоб ознайомити туристів з українською культурою, тут також залишать 100 кращих робіт конкурсу писанок, в якому брали участь 585 художників.

Вже оголошена програма культурних заходів на час проведення "Євробачення". Програма розрахована на період з 30 квітня по 14 травня.