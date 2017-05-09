У Києві відбулися сутички між прихильниками і противниками "Безсмертного полку"

Радикали в камуфляжі зчепилися з шанувальниками російської ідеології.

Сутичка сталася між учасниками ходи і людьми в камуфляжі в районі метро "Арсенальна" у Києві на акції під назвою "Ніхто не забутий, ніщо не забуте", повідомляє РБК-Україна.

Організатори акції, яка є клоном російського "Безсмертного полку", закликали громадян прийти на акцію з портретом свого родича або знайомого, учасника Другої світової війни, і вшанувати пам'ять загиблих. Противники акції тримали в руках плакати з інформацією про репресії радянської влади під час Другої світової.

Між носіями різних світоглядів трапилися словесні перепалки, не обійшлося без короткочасних сутичок.

Сумнівну акцію "Безсмертний полк" в Києві намагалися закидати фарбою і димовими шашками. Поліція не випустила націоналістів ОУН з офісу, але вони все ж намагаються докинути до учасників проросійського маршу з вікна.