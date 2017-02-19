У Києві в пам'ять про Героїв Небесної сотні запалили свічки

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У столиці України віддали шану загиблим під час трагічних подій на Майдані.

Василь Артюшенко, DT.UA

на Майдані.

Кияни вшанували пам'ять загиблих під час

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Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до Дня Героїв Небесної сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкриється виставка "У фокусі подій", а 19 – показ вистави "Ми, Майдан", Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї героїв Небесної сотні відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцям за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайт Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Євромайдана, для провокування сутичок і масових заворушень.