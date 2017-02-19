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У Києві в пам'ять про Героїв Небесної сотні запалили свічки

19 лютого в 10:54

У столиці України віддали шану загиблим під час трагічних подій на Майдані.

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Фото Василь Артюшенко, DT.UA

память Героев Небесной сотни_12
Василь Артюшенко, DT.UA
Кияни вшанували пам'ять загиблих під час масових розстрілів на Майдані.

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Нагадаємо, 18-21 лютого в Києві відбудуться пам'ятні заходи, приурочені до Дня Героїв Небесної сотні. Так, 18 лютого в "Українському домі" відкриється виставка "У фокусі подій", а 19 – показ вистави "Ми, Майдан", Київського муніципального театру "Колесо". 20 лютого на Алеї героїв Небесної сотні відбудеться панахида за Героями Небесної Сотні та борцям за незалежність України.

Повний список пам'ятних заходів 18-21 лютого в столиці доступний на сайт Українського інституту національної пам'яті.

Раніше в СБУ повідомляли, що Росія намагається використовувати пам'ятні заходи 18-20 лютого у Києві з нагоди річниці масових вбивств активістів Євромайдана, для провокування сутичок і масових заворушень.

За матеріалами: DT.UA
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Теги Небесна сотня герой Київ Україна Майдан
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