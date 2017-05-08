У Києві тимчасово обмежили рух на вулиці Лаврській та провулку Запечерному

Обмеження будуть діяти з 11:00 до 24:00 8 травня.

Рух на вулиці Лаврській обмежено у зв'язку із заходами з нагоди Дня пам'яті Википедия

У зв'язку з проведенням в Києві заходів, приурочених до, сьогодні, 8 травня, буде обмежено рух транспортних засобів в обох напрямках на вулиці Лаврській та провулку Запечерному.

Як повідомляється на сайті МВС, обмеження будуть діяти з 11:00 до 24:00 8 травня.

Відомство звернулося до учасників дорожнього руху з проханням завчасно спланувати маршрути руху.

МВС

Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.

Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований лише 8 травня в Берліні. З цього приводу в багатьох містах Європи та США були проведені масові святкування.