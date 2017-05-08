У Києві тимчасово обмежили рух на вулиці Лаврській та провулку Запечерному

Обмеження будуть діяти з 11:00 до 24:00 8 травня.
Як повідомляється на сайті МВС, обмеження будуть діяти з 11:00 до 24:00 8 травня.
Відомство звернулося до учасників дорожнього руху з проханням завчасно спланувати маршрути руху.
Нагадаємо, сьогодні, 8 травня в Україні відзначають День пам'яті і примирення. Свято відзначається в день капітуляції нацистської Німеччини 8 травня 1945 року.
Акт про капітуляцію збройних сил нацистської Німеччини був підписаний ще 7 травня в Реймсі (Франція), але ратифікований лише 8 травня в Берліні. З цього приводу в багатьох містах Європи та США були проведені масові святкування.DT.UA