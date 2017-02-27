У Києві суд обрав запобіжний захід слідчому-хабарнику

За "винагороду" у 82 тисячі гривень слідчій райвідділку обіцяв "домовитися з колегою" та закрити справу.

Київський слідчий хотів збагатитись, проте потрапив під домашній арешт за хабар sbu.gov.ua

Дарницький районний суд Києва за клопотанням військової прокуратури обрав запобіжний захід столичному слідчому, затриманому на, повідомляє прес-служба Військової прокуратури центрального регіону України.

Співробітник одного з районних управлінь Національної поліції вимагав 82 тисячі гривень за вплив на іншого слідчого щодо закриття кримінального провадження та повернення конфіскованого автомобіля.

Згідно ухвали суду, на час досудового розслідування хабарник перебуватиме під домашнім арештом.

Військовою прокуратурою слідчому повідомлено про підозру за ч. 3 статті 369-2 КК України (зловживання впливом). Вирішується питання про відсторонення його від посади.

Нагадаємо, 23 лютого полковників Генерального штабу Збройних Сил та Державної прикордонної служби України спіймали на хабарі у шість тисяч доларів. За цю суму вони обіцяли влаштувати на роботу до Держприкордонслужби цивільну особу.

Раніше начальника відділу прокуратури Київщини та прокурора Рівненщини було затримано на хабарі. Вони за попередньою змовою вимагали у підприємця 130 тисяч гривень за закриття справи.