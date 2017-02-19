У Києві сталася сутичка між поліцією та прихильниками блокади ОРДЛО

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Активісти й депутати встановили намет в урядовому кварталі

Протестувальники намагалися зламати загородження і пройти на Банкову Єгор Соболєв / Facebook

Прихильники торгової блокади окупованих районів Донецької таЛуганської областей, серед яких ветерани АТО, бійці добровольчих батальйонів і народні депутати, увечері в неділю, 19 лютого, встановили намет на розі вулиць Інститутської і Банкова, а також вступили в сутичку з поліцією.

У районі проведення акції чергують близько 300 поліцейських і бійців Нацгвардії. Людей перевіряють на рамках металошукачів.

Як повідомляє УНІАН, поліція намагалася не дозволити пронести металеві конструкції каркасу під Адміністрацію президента, але потім учасники акції у супроводі народних депутатів від "Самопомочы" Єгора Соболєва та Семена Семенченка встановили намет.

Учасники акції вели себе мирно, обмежуючись репліками на адресу співробітників поліції та бійців Нацгвардії. Близько 19:20 активісти намагалися зламати загородження і пройти на Банкову, правоохоронці їм перешкоджали. О 19:30 на Банкову прибуло підкріплення поліції.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті та станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанову про запровадження надзвичайних заходів у енергетиці.

Наступного дня президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичній безпеці України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.

Детальніше про значення та наслідки транспортної блокади ОРДЛО читайте в статті Оксани Сироїд "Скальпель" у тижневику "Дзеркало тижня. Україна".