У Києві спіймали податківця на хабарі у 33 мільйони гривень

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Співробітники ГФС обіцяли бізнесменові сприяння у відшкодуванні ПДВ.

Служба безпеки України повідомила про викриття злочинного каналу відшкодування податку на додану вартість співробітниками Державної фіскальної служби.

У п'ятницю, 24 лютого, у Києві затримали групу посередників і співробітників ДФС, які вимагали в керівництва одного з підприємств 70 мільйонів гривень для сприяння у відшкодуванні 300 мільйонів ПДВ з держбюджету.

Генеральний прокурор Юрій Луценко уточнив, спільники – колишній і чинний співробітники ДФС – були затримані на місці злочину при отриманні першої частини хабара – 33 мільйонів гривень. Гроші були залишені у комірці одного з банків столиці.

Як вдалося з'ясувати слідству, співробітники офісу обслуговування великих платників податків ДФС систематично вимагали гроші у підприємців за нестворення перешкод у відшкодуванні ПДВ.

Нагадаємо 6 лютого на хабарі у 1,5 тисячі доларів затримали начальника управління Державної виконавчої служби Волинської області.

Того самого дня було затримано в. о. начальника відділу Департаменту земельних ресурсів Київської міської державної адміністрації. Посадова особа вимагала у підприємця 50 тисяч гривень за погодження дозвільних документів на оренду землі для ведення бізнесу. Її затримали безпосередньо в приміщенні департаменту при отриманні частини хабара – 40 тисяч.