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У Києві рух через Шулявський міст частково відновлено

28 лютого в 15:02

Проїзд через міст великогабаритного транспорту заборонено.

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Проїзд через аварійний Шулявський міст частково відкрито
Олександр Гусєв/reviewnews.net
У столиці Київська міська державна адміністрація частково відновила рух через аварійний Шулявський шляхопровід.

Рух відновлено в обмеженому режимі – швидкість не повинна перевищувати 40 км/год. При цьому проїзд через міст великогабаритного транспорту заборонено.

Ранкові затори через перекриття руху по мосту вже розсмокталися.

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Раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв встановити на в'їзді на міст спеціальні регулюючі знаки.

Нагадаємо, що увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом. Через аварію було обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

За матеріалами: DT.UA
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Теги рух Київ міст транспорт
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