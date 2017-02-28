У Києві рух через Шулявський міст частково відновлено

Проїзд через міст великогабаритного транспорту заборонено.

Проїзд через аварійний Шулявський міст частково відкрито Олександр Гусєв/reviewnews.net

У столиці Київська міська державна адміністрація частково відновила рух через аварійний

Рух відновлено в обмеженому режимі – швидкість не повинна перевищувати 40 км/год. При цьому проїзд через міст великогабаритного транспорту заборонено.

Ранкові затори через перекриття руху по мосту вже розсмокталися.

Раніше мер Києва Віталій Кличко пообіцяв встановити на в'їзді на міст спеціальні регулюючі знаки.

Нагадаємо, що увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом. Через аварію було обмежено рух у напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.