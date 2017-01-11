У Києві реконструюють фонтани на Майдані

Від систем водо - і електропостачання відключили фонтани під час Революції Гідності.

У Києві буде реконструкція фонтанів moygrad.kiev.ua

На Майдані Незалежності у Києві реконструюють "Великий" і "Малі" фонтани , розташовані на парній стороні вулиці Хрещатик.

"У минулому році ми відновили роботу майже всіх знакових фонтанів столиці, в тому числі самого високого фонтану, що знаходиться на Русанівському каналі. Незавершеними залишилися два фонтанні комплекси - великі і малі чаші на Хрещатику... Ми плануємо відновити роботу фонтану в травні цього року. Вже розпочато демонтаж пошкоджених конструкцій, "Київводфонд" працює над підготовкою детальної проектно-кошторисної документації, щоб визначити обсяги необхідного фінансування", – цитує заступника голови Київської міської державної адміністрації Петра Пантелєєва сайт КМДА.

Повідомляється також, що робота фонтанів була припинена з моменту відключення їх систем від електро - та водопостачання, яке відбулося під час Революції Гідності в 2013-2014 роках.

Згідно з повідомленням, "реконструкція фонтанів задовольнить рекреаційні та естетичні потреби мешканців і гостей столиці, підвищить архітектурно-дизайнерський статус і рівень туристичної привабливості Києва. Проектом передбачено виконання робіт з реконструкції фонтанів без зміни зовнішніх геометричних розмірів їх фундаментів".

Реконструювати фонтани будуть за рахунок бюджету Києва.

Як повідомлялося, в Києві 28 травня, до Дня міста, відбулося відкриття комплексу 30-метрових фонтанів на Русанівському каналі.