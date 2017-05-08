У Києві пройшов військово-історичний фестиваль "Перемога.UA"

Учасники фестивалю відтворили бій 1945 року між військами союзників і вермахтом.

Військово-історичний фестиваль "Перемога.UA", приурочений до річниці закінчення Другої світової війни, пройшов на території мототреку "Пирогово" під Києвом. Фестиваль у форматі "жива історія" передбачає повний доступ глядачів до майданчиків, де відбуваються реконструкції історичних подій та до музею військової техніки під відкритим небом.

Відвідавши табори різних армій, гості могли побачити реконструкцію польового життя солдатів, познайомитися з їх обмундируванням, спорядженням, побутовими предметами, особистою зброєю і зразками військової техніки. Протягом дня гості фестивалю змогли побачити різні сторони солдатського життя армій Другої світової, дізнатися, в яких умовах жили солдати, як працював госпіталь, як проводилася стройова підготовка і організовувався фронтовий відпочинок.

На Луганщині споруджені нові народні пам'ятники.