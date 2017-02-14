У Києві пролунав вибух, з-під землі вирвався стовп вогню

На двох постраждалих загорівся одяг, в одного чоловіка обгоріло обличчя.

Поряд з епіцентром вибуху знаходиться газова станція Магнолія-ТВ

У Києві в районі станції метро "Олімпійська" у вівторок, 14 лютого, пролунав потужний

На пішохідному переході по вулиці Короленківській прямо з-під землі вирвався вогняний стовп. За словами очевидців, його висота склала близько чотирьох метрів.

У цей момент на переході знаходилося дві людини. Свідки події розповіли про те, що на обох чоловіках одяг спалахнув миттєво.

Внаслідок інциденту в одного з потерпілих діагностовано опіки обличчя.

На місці події працювали співробітники аварійної газової служби, "Київенерго" та правоохоронці. Ніхто з них не став коментувати те, що трапилося.

Причиною вибуху називали витік газу, проте ця версія не підтвердилася. За попередньою інформацією, причиною інциденту став вибух високовольтних кабелів.

Раніше повідомлялося, що в 5-поверховому будинку на Харківщині стався вибух із подальшим загорянням.

Нагадаємо, 26 січня в 9-поверховому будинку в Сумах стався вибух. За попередньою інформацією, вибухнув газовий лічильник, який знаходився біля будинку, після чого розпочався сильний витік газу. Рятувальники евакуювали близько 200 мешканців будинку, повідомили у прес-службі патрульної поліції міста.