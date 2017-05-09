У Києві проходять акції до Дня перемоги над нацизмом - онлайн

Поліція намагається стежити за порядком на вулицях у святковий день.

У День перемоги над нацизмом в Києві заплановано низка акцій. Зокрема, в столиці має пройти хода під назвою "Безсмертний полк". Аналогічну акцію щороку проводять у Росії. Намір провести її в Україні викликала обурення у націоанлістичних організацій, зокрема ОУН.

Поліція вже заблокувала офіс націоналістичної організації, щоб не дозволити їй вдатися до агресивних дій.

Стежте за перебігом подій у Києві на 9 травня в онлайн-трансляції на DT.UA.