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У Києві проходять акції до Дня перемоги над нацизмом - онлайн

9 травня в 11:04

Поліція намагається стежити за порядком на вулицях у святковий день.

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Фото роман сініцин / facebook

У День перемоги над нацизмом в Києві заплановано низка акцій. Зокрема, в столиці має пройти хода під назвою "Безсмертний полк". Аналогічну акцію щороку проводять у Росії. Намір провести її в Україні викликала обурення у націоанлістичних організацій, зокрема ОУН.

Поліція вже заблокувала офіс націоналістичної організації, щоб не дозволити їй вдатися до агресивних дій.

Стежте за перебігом подій у Києві на 9 травня в онлайн-трансляції на DT.UA.

 

За матеріалами: DT.UA
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Теги Київ акція Перемоги націоналісти
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