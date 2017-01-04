У Києві продовжує знижуватися захворюваність на грип та ГРВІ

Серед школярів захворюваність знизилася на 35,5%, серед дорослого населення столиці - на 49,2%.

Захворюваність знизилася серед всіх категорій населення pixabay.com

Заступник голови Київської міської державної адміністрації Микола Поворозник розповів пров столиці.

Так, за словами Поворозника, в перші дні січня, станом на 3 число, за медичною допомогою до лікарень і поліклінік Києва звернулося 7 тисяч 517 чоловік. За аналогічний період минулого тижня цей показник становив 16 тисяч 684 людини.

"Спостерігається зниження захворюваності на 57,1%. Зниження забезпечується за рахунок дорослого і дитячого населення", - підкреслив Поворозник.

З початку січня в столиці захворіло 3 тисячі 892 дитини (9 тисяч 668 дітей минулого тижня) – захворюваність знизилася на 59,7%. Захворюваність на грип та ГРВІ серед дітей до одного року знизилася на 45,9%, серед дітей від одного року до чотирьох років – на 55,2%, серед дітей від п'яти до дев'яти років – на 57,9%, серед підлітків від 10 до 14 років – на 65,4%, серед підлітків від 15 до 17 років – на 69,8%.

Серед дітей і підлітків шкільного віку захворюваність знизилася на 35,5%. Серед дорослих захворюваність на грип і ГРВІ знизилася на 49,2%, зазначив Микола Поворозник.

За словами заступника голови КМДА, у лікувальні установи Києва 2 і 3 січня госпіталізовано 169 осіб, в тому числі 99 дітей.

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