Контейнери обладнані сонячними інформаційними панелями та спеціальними датчиками, які передають інформацію диспетчеру.

У Києві почали встановлювати підземні контейнери для сміття з сонячними інформаційними панелями Facebook Віталія Кличко

У столиці почали встановлювати новий тип підземних контейнерів для твердих побутових відходів. У центральній частині міста вже встановлюють 50 таких контейнерів, а до кінця року їхня кількість збільшиться до 100 одиниць.

"Такі баки функціонують у країнах Європи - ми не винайшли нічого нового. Ці контейнери сучасні, місткі, виглядають охайно, адже у київських дворах часто стоять брудні контейнери, повні сміття, вони займають багато місця, а мешканці скаржаться на неприємний запах. Один новий підземний контейнер має об'єм у 5 кубічних метрів і заміняє 5 звичайних відкритих контейнерів", - зазначив міський голова Віталій Кличко під час презентації підземних сміттєвих контейнерів та нових урн, частина яких встановлена на Пейзажній алеї.

Такі контейнери обладнані сонячними інформаційними панелями та спеціальними датчиками, які передають інформацію диспетчеру, коли бак вже заповнений і сміття з нього необхідно вивезти. До того ж, контейнери обладнані системою пожежогасіння, якщо до них потрапить недопалок чи інший предмет, який може викликати пожежу.

За даними КМДА, у міських зонах відпочинку також встановлено 200 нових смітників, які більш місткі та мають сучасний вигляд.

Нагадаємо, що в 2016 році в Києві відкрили першу "автономну розумну мобільну зупинку", яка отримує енергопостачання від сонячної батареї, а також лавку на сонячній батареї для зарядки акумуляторів смартфонів.