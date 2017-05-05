У Києві після реконструкції відкрили станцію метро "Лівобережна"

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Станція повністю придатна для пересування нею людей з обмеженими можливостями.

Реконструйована станція наблизилася до європейських вимог Олег Петровець/Facebook

Мер Києва Віталій Кличко перевірив реконструйовану станцію метро "" та територію, прилеглу до Міжнародного виставкового центру, повідомляє прес-служба міського голови.

Мер міста наголосив на тому, що місто виконало свої зобов'язання щодо підготовки до "Євробачення-2017" на всі 100%.

У східному та західному вестибюлях станції замінили сигналізацію, встановили енергозберігаюче освітлення, замінили облицювання, оновили пасажирську автоматику та вентиляцію і встановили нову огорожу. Крім того, на станції також були проведені роботи з організації безбар'єрного простору для людей з обмеженими можливостями. Наразі "Лівобережна" облаштована всіма необхідними засобами для пересування людей на візках.

"Я раніше говорив, що ремонт на "Лівобережній" не був закінчений, і роботи тут завершилися лише вчора. Станція побудована 50 років тому. І ми через конструктивні особливості не змогли здійснити її повну реконструкцію. Однак ті роботи з оновлення станції, які ми зробили, виконані якісно, з використанням сучасних матеріалів та з урахуванням пропозицій активістів. І все виконано за графіком у стислі терміни. Через ремонт ми не призупиняли роботу станції, що створило певні незручності пасажирам. І я вдячний киянам та гостям за розуміння", - зазначив Кличко.

23 березня після ремонту відкрили східний вестибюль станції метро "Лівобережна" у Києві . Вихід до міської електрички знову запрацював, повідомляє прес-служба метрополітену в Facebook. Інтер'єр вестибюля придбав більш сучасний вигляд. Станція розташована поруч з Міжнародним виставковим центром, де в травні має відбутися пісенний конкурс "Євробачення – 2017".