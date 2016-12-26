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У Києві перед Новим роком запустять три тролейбусні і один автобусний нічні маршрути

26 грудня в 18:21

Три з чотирьох нічних маршрутів курсуватимуть з центрального вокзалу на житлові масиви.

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Уночі з центру Києва можна буде дістатися на житлові масиви громадським транспортом
Андрій Товстиженко, DT.UA
У Києві з 30 грудня 2016 року організовується рух трьох нічних тролейбусних маршрутів і одного автобусного. Транспорт курсуватиме з 23 години вечора до 6 години ранку на постійній основі.

Як повідомляє прес-служба КП "Київпастранс", вартість проїзду у нічних маршрутах поки що становитиме 3 грн. Протягом 20 днів проводитиметься обстеження пасажиропотоку на тролейбусних маршрутах №№ 91Н, 92Н, 93Н та автобусному маршруті №137. Остаточна економічно обґрунтована ціна  буде встановлена після повного моніторингу роботи нових маршрутів у нічний час.

Траса слідування нічних маршрутів:

– тролейбусного маршруту № 91Н "Залізничний вокзал Центральний – вул. Милославська"

1
КМДА

– тролейбусного маршруту № 92Н "Залізничний вокзал Південний – просп. Свободи"

1
КМДА

– тролейбусного маршруту № 93Н "Станція метро "Площа Льва Толстого" – вул. Чорнобильська"

1
КМДА

– автобусного маршруту № 137 "Залізничний вокзал Центральний – станція метро "Харківська"

1
КМДА

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У січні 2016 року постійна комісія Київради з питань транспорту, зв'язку і реклами підтримала петицію громадян про створення нічних маршрутів у Києві.

За матеріалами: DT.UA
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Теги марш тролейбус вокзал
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