У Києві обвалилася частина Шулявського мосту

Постраждалих немає.

У Києві обвалився міст

У Києві обвалилася частинамосту, зачепивши одну машину, яка стояла під мостом.

Серед людей постраждалих немає. Міст продовжує сипатися, під ним і далі стоять машини.

В даний момент обмежений рух в напрямку проспекту Перемоги. Крім того, перекрито рух по вулиці Гетьмана від Індустріального мосту до Шулявки.

Рятувальники мають намір обрізати арматуру, на якій висять залишки бетонних балок.

Останній раз Шулявський міст реконструювали близько 30 років тому.

У вересні 2013 року влада Києва вирішили відкласти реконструкцію Шулявського шляхопроводу на два роки. Через те, що була розпочата масштабна реконструкція проспекту Перемоги, столична влада порахувала, що одночасно реконструювати і Шулявський шляхопровід буде занадто дорого, і перенесла роботи на 2015 рік.