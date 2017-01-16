У Києві невідомі намагалися підпалити храм УПЦ

Близько четвертої ранку в дерев'яну будівлю кинули чотири бутылки з "коктейлем Молотова". Від удару тара не розбилася, пожежі вдалося уникнути.

Причиною підпалу може бути земля храму Інформаційно-просвітницький відділ УПЦ

невідомі спробували підпалити храм на честь ікони Божої Матері "Пом'якшення злих сердець" у понеділок, 16 січня, повідомляє інформаційно-просвітницький відділ Української Православної Церкви.

В будівлю храму на вулиці Щусєва 12А невідомі кинули чотири пляшки із запалювальною сумішшю, які відрікошетили від стін і не розбилися.

За повідомленням настоятеля храму протоієрея Іоанна Тронька, близько четвертої години ранку зловмисники кинули в південну дерев'яну стіну храму пляшки з "коктейлем Молотова".

"Тільки дивом храм залишився неушкодженим – пляшки не розбилися і відлетіли від стін", - пояснив священик.

Поліція Шевченківського району Києва оперативно відреагувала на факт правопорушення.

Будівництво храму було розпочато 12 вересня 2007 року. У червні 2008 року митрополит Київський і всієї України Володимир освятив храм.

За словами протоієрея, метою підпалу могла стати дорога земля, на якій розташований храм. Вже півроку прихід протоієрея Іоанна потерпає від агресивних дій невідомих. Священик стверджує, що деякі інвестори зацікавлені в будівництві багатоповерхового будинку на місці храму.

Нагадаємо, за даними опитування Центру Разумкова православними вважають себе дві третини (64,7%) українців. Найбільше православних (39,5%) ідентифікують себе з УПЦ Київського патріархату. Друга за кількістю група (25,4%) вважає себе "просто православними", 23,3% відносять себе до УПЦ Московського патріархату.