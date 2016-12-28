У Києві на Новий рік змінять графік роботи громадського транспорту

Трамваї, тролейбуси та автобуси курсуватимуть на три години довше, разом з метро. Фунікулер буде працювати цілодобово.

На період зимових свят рух столичного громадського транспорту змінено КМДА

У графік роботивнесені зміни, повідомляють на сайті Київської міської державної адміністрації.

"У зв'язку з проведенням новорічно-різдвяних заходів на Софійській площі та Володимирському проїзді, на ділянці від вулиці Софійської 23 до Михайлівської площі, в роботу наземного громадського транспорту і столичного метрополітену будуть внесені зміни", - йдеться в повідомленні.

У ніч з 31 грудня 2016 року на 1 січня 2017 року робота наземного пасажирського транспорту буде продовжена на три години. Перевезення буде організовано існуючими маршрутами, які проходять поряд зі станціями метрополітену, і буде здійснюватися навіть після проходження останніх потягів метро.

Фунікулер у новорічну ніч буде працювати в цілодобовому режимі.

Крім того, з 31 грудня з 20:00 до 2:00, 1 січня з 14:00 до 20:00, а також 7 січня з 11:00 до 14:00 рух тролейбусних маршрутів №6, №16 і №18 буде змінено.

Маршрут №6: вул. Юрія Кондратюка – просп. Маршала Рокоссовського – вул. Полярна – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – станція метро "Лук'янівська". У зворотному напрямку за цією ж схемою.

Маршрут №16: вул. Щусєва – вул. Ризька – вул. Дорогожицька – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В'ячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський. У зворотному напрямку за цією ж схемою.

Маршрут №18: вул. Сошенка – вул. Вишгородська – вул. Кирилівська – Подільський узвіз – вул. Овруцька – вул. Герцена – вул. Мельникова – вул. Січових стрільців – вул. В'ячеслава Чорновола – просп. Повітрофлотський. У зворотному напрямку за цією ж схемою.

На час проведення заходів на Михайлівській і Софійській площах та Володимирському проїзді автобусні маршрути №24 і №114 будуть курсувати за схемою робочого дня.

Робота нічних маршрутів пасажирського транспорту у ніч з 6 на 7 січня 2017 року у разі необхідності буде посилена.

У ніч з 31 грудня на 1 січня до 5:00 ранку автобусні маршрути будуть працювати в режимі маршрутних таксі. Це автобуси: № 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 212, 220, 225, 234, 239, 425, 433, 457, 474, 530, 537, 548, 550, 586.

Нагадаємо, раніше стало відомо про те, що київський метрополітен працюватиме до третьої години ночі з 31 грудня по 1 січня і з 6 січня на 7 січня. Таким чином, метро у столиці працюватиме на три години довше звичайного режиму.

Також в Києві з 30 грудня 2016 року запустять три тролейбусних і один автобусний нічні маршрути. Ці маршрути будуть працювати і в новорічну ніч.