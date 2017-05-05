У Києві на Майдані запустили відновлений світломузичний фонтан

Фонтан, пошкоджений під час Революції Гідності, фактично довелося робити заново.

У Києві на Майдані Незалежності ввечері у четвер, 4 травня, урочисто запустили реконструйований світломузичний фонтан. Він не працював три роки, був пошкоджений під час подій Революції Гідності і його довелося відновлювати, повідомили в прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Під час реконструкції замінили насосне обладнання, проклали нові мережі, замінили гранітні елементи, огороджувальні конструкції, встановили автоматику. Фонтан оснащений системою відеоспостереження – 10-ма камерами відеоспостереження.

"Ми це зробили! Фонтан на Майдані отримав нове життя. Майже 35 метрів у висоту, майже 700 світильників, 18 акустичних систем. Це правда окраса Києва!", - написав заступник голови КМДА Петро Пантелєєв на своїй сторінці в соцмережі Facebook.

Нагадаємо, сезон фонтанів у Києві почався 1 травня.