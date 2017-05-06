У Києві на час "Євробачення" продовжать роботу громадського наземного транспорту

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Тролейбуси і маршрутні таксі працюватимуть довше метрополітену.

Транспорт на час Євробачення буде працювати довше Eurovision.tv

У Києві у дні основних заходів пісенного конкурсу "Євробачення-2017" наземний громадський транспорт працюватиме довше, ніж зазвичай. "Київпастранс" продовжить роботу тролейбусів та автобусів у ніч з 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня – на одну годину; в ніч з 9 на 10 травня і з 11 на 12 травня – на дві години; у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – на три години.

"Після проходження останніх поїздів метрополітену буде організовано перевезення на маршрутах, які проходять біля станцій метро, а саме: тролейбусних– №№ 3, 5, 8, 12, 14, 18, 23, 24, 26, 30, 37, 41, 45, 50К; трамвайних– №№ 1, 3, 8, 12, 14, 28, 33; автобусних звичайного режиму руху– №№ 18, 20, 37, 45, 46, 48, 62, 72, 99, 101; автобусних в режимі маршрутного таксі– №№ 150, 155, 157, 166, 181, 182, 183, 193, 208, 220, 433, 457, 500, 502, 516, 530, 537, 586", - повідомила прес-служба Київської міської державної адміністрації.

Робота фунікулера буде продовжена в ніч з 8 на 9 травня та з 10 на 11 травня – до 00:30; в ніч з 9 на 10 травня і з 11 на 12 травня – до 01:30; у ніч з 12 на 13 травня та з 13 на 14 травня – до 02:30.

Раніше повідомлялося, що ра період проведення пісенного конкурсу "Євробачення-2017" змінюється і режим роботи столичного метрополітену.