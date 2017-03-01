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У Києві на бульварі Лесі Українки частково обмежать рух

1 березня в 11:02

Подібні заходи введені у зв'язку з ремонтом Прозоровського колектора дощової каналізації.

Бульвар Леси Украинки
У центрі Києва частково обмежать рух
tov-tob.livejournal.com
У Києві на бульварі Лесі Українки з 2 березня у зв'язку з ремонтом Прозоровського (Кловського) колектора дощової каналізації частково обмежать рух автотранспорту.

Як повідомляє прес-служба КМДА, рух буде обмежено до двох смуг руху в напрямку з центру міста до площі Л. Українки біля будинку №2 по бул. Л. Українки.

Водіїв закликають з розумінням поставитися до тимчасових незручностей і, по можливості, обирати інші маршрути руху.

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Нагадаємо, що увечері 27 лютого в Києві відбулося часткове обвалення Шулявського шляхопроводу. Постраждалих немає, пошкодження отримав автомобіль, припаркований під мостом. В КМДА розробили маршрути в об'їзд аварійного Шулявського мосту і рекомендували громадянам не використовувати цей маршрут на особистому транспорті, а пересісти на громадський. На даний момент рух відновлено в обмеженому режимі – швидкість не повинна перевищувати 40 км/год.

За матеріалами: DT.UA
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