Топ Новини
<
>

У Києві може з'явитися сквер Павла Шеремета

1 березня в 16:34

Проголосувати за перейменування скверу в центрі української столиці можна до 1 травня 2017 року.

Павел Шеремет
Киянам запропонували замінити Чкалова на Шеремета
Київська міськдержадміністрація винесла на обговорення питання про перейменування скверу імені Чкалова у Шевченківському районі на сквер імені Павла Шеремета, вбитого неподалік від цього місця.

Голосування на сайті проектів нормативно-правових актів триватиме з 1 березня по 1 травня 2017 року.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

8 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також осіб, які можуть бути свідками.

Читайте також: У 2016 році у світі загинули 93 працівників ЗМІ, серед них – український журналіст Шеремет

У той же час начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено. "Особи, які обґрунтовано підозрюються: у нас є цілісне розуміння замовників, виконавців, спільників, але це не є предметом того, що можна поки озвучити", - додав Вакуленко.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги Шеремета сквер
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 27.16
EUR 28.79
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...