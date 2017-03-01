У Києві може з'явитися сквер Павла Шеремета

Проголосувати за перейменування скверу в центрі української столиці можна до 1 травня 2017 року.

Киянам запропонували замінити Чкалова на Шеремета

Київська міськдержадміністрація винесла на обговорення питання про перейменування скверу імені Чкалова у Шевченківському районі на сквер імені, вбитого неподалік від цього місця.

Голосування на сайті проектів нормативно-правових актів триватиме з 1 березня по 1 травня 2017 року.

Павло Шеремет загинув 20 липня 2016 року в результаті підриву автомобіля. Вибух стався о 7:45 ранку, коли журналіст виїхав з дому і проїхав кілька десятків метрів, на розі вулиць Богдана Хмельницького та Івана Франка в Києві.

8 лютого міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков повідомив, що слідство встановило інформацію про можливих причетних осіб до вбивства журналіста Павла Шеремета, а також осіб, які можуть бути свідками.

У той же час начальник Головного слідчого управління Олександр Вакуленко повідомив, що повідомлення про підозру поки нікому не вручено. "Особи, які обґрунтовано підозрюються: у нас є цілісне розуміння замовників, виконавців, спільників, але це не є предметом того, що можна поки озвучити", - додав Вакуленко.