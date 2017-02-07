У Києві мають намір розірвати договори оренди землі з посольством РФ

Земельні ділянки були надані у 1998 році Росії в користування терміном на 49 років.

Комісія Київради погодила розірвання договору оренди землі відразу для трьох ділянок посольства РФ http://greener-grass.ru/

На засіданні постійної комісії Київської міськради з питань містобудування, архітектури та землекористування депутати погодили розірвання договору оренди відразу для трьох ділянок, наданихв Україні, повідомляє прес-служба Київради.

"Ці земельні ділянки були надані у 1998-му році Російської Федерації в користування терміном на 49 років. За одну гривню орендної плати в рік московити мали право будувати нове посольство, консульство і резиденцію посла, або ж здавати їх в суборенду, закладати в банках, або навіть продавати. На щастя, за 17 років цим правом вони не встигли скористатися, і тому ми можемо розірвати договори оренди", - йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що столиці Ірану перед будівлею російського посольства в Тегерані пройшла акція протесту проти політики Росії в регіоні.

На акції, у якому взяли участь кілька десятків іранців, скандують антиросійські гасла, в тому числі "Геть Росію!" і "Посольство Росії – гніздо шпигунів!".