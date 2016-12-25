У Києві горять склади, закриті дві станції метро

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Закриті станції "Лісова" та "Чернігівська".

На місці пожежі працює 14 одиниць основної спецтехніки serblog.ru

В районі станції метро "Лісова" на східній околиці Києва горять склади площею 1,5 тис. кв. м, повідомила керівник прес-служби Головного управління ДСНС України в Києві Світлана Водолага.

"За попередньою інформацією, горять склади секонд-хенду, пожежа охопила площу в 1,5 тис. квадратних метрів. Площа велика, тому пожежу можна побачити і з боку станції метро "Лісова", і з боку "Даринку", - сказала Водолага сьогодні, 25 грудня.

Вона зазначила, що поруч знаходиться стоянка автомобілів.

Зараз на місці працює 14 одиниць основної спеціальної техніки, при цьому техніка ще прибуває.

У свою чергу, в "Київському метрополітені" повідомляють про закриття станцій метро "Чернігівська" і "Лісова" на Святошинсько-Броварській (М1) лінії у зв'язку з подією.

Раніше повідомлялося, що Одесі під час пожежі у квартирі багатоповерхового будинку ввечері в п'ятницю, 2 грудня, загинули 5 осіб – мати і її четверо дітей.