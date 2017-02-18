Топ Новини
<
>

У Києві до "Євробачення" встановлять чотири тисячі додаткових камер відеоспостереження

18 лютого в 07:31

У зв'язку з конкурсом для столиці закуплені не тільки камери, а й нові трамваї та автобуси.

Евровидение2017
Влада Києва обіцяє безпечне Євробачення
Василь Артюшенко, DT.UA
У Києві встановлять 4 тис. камер відеоспостереження, щоб забезпечити безпеку під час конкурсу "Євробачення-2017".

"Для безпеки гостей додатково встановлять 4000 камер відеоспостереження і дата-центр сучасного рівня", - розповів заступник голови Київської міської адміністрації Олексій Резніков, повідомляє "112.ua".

Крім того, у Києві стане більше громадського транспорту.

"Для поліпшення транспортних перевезень місто додатково закупив дванадцять трамваїв і більше ста автобусів. Крім того, ми почали підготовку команди волонтерів і запустили у виробництво покажчики для поліпшення навігації по місту", - повідомив Резніков.

Читайте також: Частина квитків на "Євробачення-2017" виявилася недійсною – ЗМІ

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.

За матеріалами: 112 Україна
Читайте також
Теги
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.99
EUR 28.75
Останні новини
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
Загрузка...