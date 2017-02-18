У Києві до "Євробачення" встановлять чотири тисячі додаткових камер відеоспостереження

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"Люди, які голосують за невдах, злодіїв, зрадників і шахраїв,, не є їх жертвами. Вони співучасники..." Джордж Орвелл

У зв'язку з конкурсом для столиці закуплені не тільки камери, а й нові трамваї та автобуси.

Влада Києва обіцяє безпечне Євробачення Василь Артюшенко, DT.UA

У Києві встановлять 4 тис. камер відеоспостереження, щоб забезпечити безпеку під час конкурсу

"Для безпеки гостей додатково встановлять 4000 камер відеоспостереження і дата-центр сучасного рівня", - розповів заступник голови Київської міської адміністрації Олексій Резніков, повідомляє "112.ua".

Крім того, у Києві стане більше громадського транспорту.

"Для поліпшення транспортних перевезень місто додатково закупив дванадцять трамваїв і більше ста автобусів. Крім того, ми почали підготовку команди волонтерів і запустили у виробництво покажчики для поліпшення навігації по місту", - повідомив Резніков.

Нагадаємо, пісенний конкурс "Євробачення-2016" у Стокгольмі виграла українка Джамала з піснею "1944". За результатами голосування національних журі країн-учасниць "Євробачення" і смс-голосування глядачів Джамала набрала 534 бали. Україна отримала право організувати "Євробачення" наступного року, як країна-переможець.

9 вересня стало відомо, що містом, яке прийме пісенний конкурс "Євробачення-2017" стане Київ.

На засіданні 11 жовтня Кабінет міністрів України затвердив план підготовки до проведення "Євробачення" в Україні у 2017 році. Згідно з планом, Київська міська державна адміністрація та Національна телекомпанія України повинні забезпечити підготовку місць проведення "Євробачення", створити інфраструктуру і забезпечити трансляцію конкурсу.