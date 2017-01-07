У Києві 7 та 8 січня очікуються сильні снігопади та хуртовини

У неділю приріст снігу в Києві може скласти 10-15 див.
Як повідомляє прес-служба КМДА, 7 січня температура в столиці може знизитися до 15-17 градусів морозу. Очікуються снігопади, хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.
Складних погодних умов у Києві слід також очікувати і 8 січня. Синоптики прогнозують снігопади, снігові замети та ожеледицю. Приріст снігу очікується на рівні 10-15 см, а температура може впасти до 11-13 градусів морозу.
Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на дорогах і міських вулицях.
Комунальні служби нагадують про прохання не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.
Напередодні Укргідрометцентр повідомив, що у найближчу добу погоду більшої частини України визначатиме циклон, що переміщується через територію країни з Балкан, в ряді областей – складні погодні умови.DT.UA