У Києві 7 та 8 січня очікуються сильні снігопади та хуртовини

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У неділю приріст снігу в Києві може скласти 10-15 див.

На вихідних столицю накриють снігові хуртовини kievcity.gov.ua

За прогнозами Українського гидромецентру, 7 і 8 січня у Києві слід очікувати складних погодних умов: сильних снігопадів, морозів та хуртовин.

Як повідомляє прес-служба КМДА, 7 січня температура в столиці може знизитися до 15-17 градусів морозу. Очікуються снігопади, хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.

Складних погодних умов у Києві слід також очікувати і 8 січня. Синоптики прогнозують снігопади, снігові замети та ожеледицю. Приріст снігу очікується на рівні 10-15 см, а температура може впасти до 11-13 градусів морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на дорогах і міських вулицях.

Комунальні служби нагадують про прохання не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Напередодні Укргідрометцентр повідомив, що у найближчу добу погоду більшої частини України визначатиме циклон, що переміщується через територію країни з Балкан, в ряді областей – складні погодні умови.