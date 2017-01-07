Топ Новини
<
>

У Києві 7 та 8 січня очікуються сильні снігопади та хуртовини

7 січня в 13:33

У неділю приріст снігу в Києві може скласти 10-15 див.

уборка снега
На вихідних столицю накриють снігові хуртовини
kievcity.gov.ua
За прогнозами Українського гидромецентру, 7 і 8 січня у Києві слід очікувати складних погодних умов: сильних снігопадів, морозів та хуртовин.

Як повідомляє прес-служба КМДА, 7 січня температура в столиці може знизитися до 15-17 градусів морозу. Очікуються снігопади, хуртовини та пориви вітру до 15-20 м/с. На дорогах можлива ожеледиця.

Складних погодних умов у Києві слід також очікувати і 8 січня. Синоптики прогнозують снігопади, снігові замети та ожеледицю. Приріст снігу очікується на рівні 10-15 см, а температура може впасти до 11-13 градусів морозу.

Управління з питань надзвичайних ситуацій Департаменту міського благоустрою та збереження природного середовища КМДА закликає водіїв та пішоходів бути уважними та обережними на дорогах і міських вулицях.

Читайте також: В Одеській області через негоду знеструмлено 17 населених пунктів

Комунальні служби нагадують про прохання не паркувати автомобілі на узбіччях доріг, аби не заважати роботі снігоприбиральної техніки.

Напередодні Укргідрометцентр повідомив, що у найближчу добу погоду більшої частини України визначатиме циклон, що переміщується через територію країни з Балкан, в ряді областей – складні погодні умови.

За матеріалами: DT.UA
Читайте також
Теги сніг Київ мороз
Помітили помилку?
Будь ласка, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
Немає коментарів
Реклама
USD 26.29
EUR 27.60
Останні новини