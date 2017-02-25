У касах київського метро перестануть продавати жетони

Жетони будуть видавати тільки автомати.
Київський метрополітен перестане продавати жетони через каси, повідомляє муніципальний перевізник на своїй сторінці в Facebook.
"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде взагалі", - йдеться в повідомленні.
Користуватися карткою радять навіть для разових поїздок. "Власники карток з PayPass можуть оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах", - повідомляють в метрополітені.
Київський метрополітен з 16 грудня почав процес відмови від використання жетонів.DT.UA