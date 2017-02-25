У касах київського метро перестануть продавати жетони

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Жетони будуть видавати тільки автомати.

Жетони будуть продавати тільки через автомат Андрій Товстиженко, DT.UA Київський метрополітен перестане продавати жетони через каси, повідомляє муніципальний перевізник на своїй сторінці в Facebook.

"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде взагалі", - йдеться в повідомленні.

Користуватися карткою радять навіть для разових поїздок. "Власники карток з PayPass можуть оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах", - повідомляють в метрополітені.

Київський метрополітен з 16 грудня почав процес відмови від використання жетонів.