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У касах київського метро перестануть продавати жетони

25 лютого в 19:57

Жетони будуть видавати тільки автомати.

метро, жетоны
Жетони будуть продавати тільки через автомат
Андрій Товстиженко, DT.UA
Київський метрополітен перестане продавати жетони через каси, повідомляє муніципальний перевізник на своїй сторінці в Facebook.

"Ми переформатуємо каси на роботу з картками, тому радимо купувати жетони в автоматах. Незабаром в касах їх не буде взагалі", - йдеться в повідомленні.

Користуватися карткою радять навіть для разових поїздок. "Власники карток з PayPass можуть оплачувати проїзд відразу на жовтих турнікетах", - повідомляють в метрополітені.

Київський метрополітен з 16 грудня почав процес відмови від використання жетонів.

За матеріалами: DT.UA
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Теги жетони Київ карти Рада метрополітен каси Перес авто метро поїзд
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