У християн східного обряду розпочався Великий піст

У перший день посту прийнято утримуватися від їжі.

В час Великого посту прийнято частіше ходити в храм

У православних християн і греко-католиків розпочався Великий піст , який триватиме 49 днів – до 16 квітня. В цей день в 2017 році буде святкувати Воскресіння Христове (Пасха).

На час посту віруючі утримуються від вживання продуктів тваринного походження, риби, олії, намагаються частіше ходити в храми.

Втім, риба дозволена під час посту двічі - Благовіщення Пресвятої Богородиці (7 квітня) і в Квітну неділю (цього року - 9 квітня). Це не стосується дітей, яким рибу можна вживати частіше. Дітям же можна і молочні продукти.

За традиціями Великого посту також прийнято повністю утримуватися від їжі в перший день - так званий "чистий понеділок". По понеділках, середах і п'ятницях практикується сухоїдіння - дозволяються тільки сирі овочі. У вівторок і четвер віруючим дозволяється вживати гарячу їжу без олії. А по суботах і неділях - з рослинним маслом.

Головним сенсом Великого посту є період покаяння, примирення з Богом і роботи над власним духовним зростанням, а не формальне утримання від їжі та розваг.