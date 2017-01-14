У Херсонській області ліквідували спалах пташиного грипу і зняли карантин

Через спалах грипу в Херсонській області Євросоюз заборонив імпорт м'яса птиці з усієї території України.
"На території Херсонської області з 30 листопада 2016 року у Каланчацькому районі, з 12 грудня 2016 року в Каховському та Генічеському районах зафіксовані спалахи пташиного грипу та введені карантинні обмеження. Станом на 13 січня 2017 року карантинні обмеження зняті з населених пунктів у всіх трьох районах", - йдеться в повідомленні прес-служби Головного управління ДСНС в Херсонській області.
У листопаді 2016 року в особистих підсобних господарствах громадян в с. Новоолександрівка Каланчацького району Херсонської області була зареєстрована загибель птиці різних видів, дослідження проб біоматеріалу встановило діагноз – пташиний грип.
У грудні Україна отримала офіційне повідомлення про заборону експорту в ЄС м'яса птиці і продуктів з неї з усієї території країни у зв'язку з реєстрацією високопатогенного пташиного грипу (H5) в Херсонській області.DT.UA