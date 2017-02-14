У Херсоні подорожчав проїзд у маршрутках

З 15 лютого херсонцям доведеться платити за проїзд по 5 гривень замість трьох.

За проїзд у херсонських маршрутках доведеться платити більше

Виконавчий комітет міської ради Херсона затвердив нову ціну на проїзд в

Плату за проїзд підвищено з 3 до 5 гривень, новий тариф вступить в силу з середи, 15 лютого, повідомила прес-служба мерії Херсона.

Ціна буде однаковою у всіх маршрутках Херсона, вони належать до семи підприємствам-пассажироперевозчикам.

Нагадаємо, що питання про підвищення ціни на проїзд влада Херсона розглядала ще наприкінці січня, проте рішення тоді так і не було прийнято, після чого перевізники влаштували одноденний страйк.

Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав "шахрайством" і "злочинними намірами"спроби підвищити ціни на проїзд у міських та міжміських маршрутних таксі. Він також заявив про необхідність жорстких заходів щодо перевізників, які підвищують тарифи – аж до позбавлення ліцензії.

25 січня після засідання Кабміну віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав журналістам, що на даний момент у перевізників немає підстав підвищувати ціни на проїзд.