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У Херсоні подорожчав проїзд у маршрутках

14 лютого в 05:43

З 15 лютого херсонцям доведеться платити за проїзд по 5 гривень замість трьох.

Маршрутка, Киев
За проїзд у херсонських маршрутках доведеться платити більше
Виконавчий комітет міської ради Херсона затвердив нову ціну на проїзд в міських маршрутних автобусах.

Плату за проїзд підвищено з 3 до 5 гривень, новий тариф вступить в силу з середи, 15 лютого, повідомила прес-служба мерії Херсона.

Ціна буде однаковою у всіх маршрутках Херсона, вони належать до семи підприємствам-пассажироперевозчикам.

Нагадаємо, що питання про підвищення ціни на проїзд влада Херсона розглядала ще наприкінці січня, проте рішення тоді так і не було прийнято, після чого перевізники влаштували одноденний страйк.

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Раніше віце-прем'єр-міністр України Павло Розенко назвав "шахрайством" і "злочинними намірами"спроби підвищити ціни на проїзд у міських та міжміських маршрутних таксі. Він також заявив про необхідність жорстких заходів щодо перевізників, які підвищують тарифи – аж до позбавлення ліцензії.

25 січня після засідання Кабміну віце-прем'єр-міністр Павло Розенко сказав журналістам, що на даний момент у перевізників немає підстав підвищувати ціни на проїзд.

 

За матеріалами: DT.UA
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