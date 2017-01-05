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У Харкові закрили справи проти ватажка "Оплоту" Жиліна

5 січня в 21:02

Кримінальні провадження були закриті 28 грудня 2016 року.

Жилин
У Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера “Оплоту” Жиліна закрито порушені проти нього кримінальні провадження
oplot.info

У Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера сепаратистської організації "Оплот" Євгена Жиліна закрито порушені проти нього кримінальні провадження, повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.

Офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року. У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні провадження були закриті 28 грудня 2016 року, передає УНІАН.

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Як відомо, влітку 2015 року Харківське управління СБУ порушило справу за фактом причетності Жиліна до фінансування "ДНР" і "ЛНР" через харківські фірми. Однак за інформацією МВС, Жилін виїхав з країни ще 21 лютого 2014 року. 3 лютого 2016 року Печерський суд Києва заочно заарештував Євгенія Жиліна.

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в одному з ресторанів в Підмосков'ї вбили засновника і лідера терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна. У вбивстві брали участь дві людини. За словами правоохоронців РФ, нападник вистрілив ватажкові "Оплоту" прямо в голову. Його знайомий Андрій Козирєв, який зайшов у ресторан разом з Жиліним, був важко поранений і госпіталізований.

Слідчий комітет РФ вважає розбіжності в бізнесі основною версією вбивства Жиліна.

За матеріалами: УНІАН
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Теги Жилін Оплот смерть
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