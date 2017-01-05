У Харкові закрили справи проти ватажка "Оплоту" Жиліна

Кримінальні провадження були закриті 28 грудня 2016 року.

У Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера “Оплоту” Жиліна закрито порушені проти нього кримінальні провадження oplot.info

У Харкові після надходження офіційного підтвердження факту смерті лідера сепаратистської організації "Оплот" Євгена Жиліна закрито порушені проти нього кримінальні провадження, повідомили у прес-службі прокуратури Харківської області.



Офіційне підтвердження факту смерті громадянина України Жиліна надійшло з Росії наприкінці 2016 року. У зв'язку зі смертю підозрюваного кримінальні провадження були закриті 28 грудня 2016 року, передає УНІАН.

Як відомо, влітку 2015 року Харківське управління СБУ порушило справу за фактом причетності Жиліна до. Однак за інформацією МВС,ще 21 лютого 2014 року. 3 лютого 2016 року

Нагадаємо, 19 вересня російські ЗМІ повідомили, що в одному з ресторанів в Підмосков'ї вбили засновника і лідера терористичної організації "Оплот" Євгена Жиліна. У вбивстві брали участь дві людини. За словами правоохоронців РФ, нападник вистрілив ватажкові "Оплоту" прямо в голову. Його знайомий Андрій Козирєв, який зайшов у ресторан разом з Жиліним, був важко поранений і госпіталізований.

Слідчий комітет РФ вважає розбіжності в бізнесі основною версією вбивства Жиліна.