У Харкові сталася перестрілка через блокаду

Поранений один чоловік.
За словами екс-комбата "Східного корпусу" і глави цивільного корпусу "Азов" у Харкові Олега Ширяєва, ветерани батальйону "Донбас" почали стріляти в активістів "Східного корпусу". Причиною стрілянини став конфлікт з приводу блокади ОРДЛО. За його даними, стріляв боєць батальйону "Донбас" Олег Черкашин ("Іспанець").
"Це конфлікт з людьми Мураєва, а не Семенченко, ми точно знаємо, що "Іспанець" працює на Мураєва" - прокоментував Ширяєв.
Після стрілянини ветерани батальйону "Донбас" сховалися в дитячому садку неподалік. Через деякий час вони, кинувши зброю, здалися поліції. Затримано 10 осіб.
Потерпілий під час стрілянини зараз знаходиться в лікарні у важкому стані.
Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і станції Фенольна.
В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанова про введення надзвичайних заходів у енергетиці.
На наступний день президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.Hromadske.ua