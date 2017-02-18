У Харкові сталася перестрілка через блокаду

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Поранений один чоловік.

У Харкові сталася перестрілка між добробатівцями

На харківському житловому масиві Олексіївка сталася перестрілка, в результаті якої поранений один чоловік.

За словами екс-комбата "Східного корпусу" і глави цивільного корпусу "Азов" у Харкові Олега Ширяєва, ветерани батальйону "Донбас" почали стріляти в активістів "Східного корпусу". Причиною стрілянини став конфлікт з приводу блокади ОРДЛО. За його даними, стріляв боєць батальйону "Донбас" Олег Черкашин ("Іспанець").

"Це конфлікт з людьми Мураєва, а не Семенченко, ми точно знаємо, що "Іспанець" працює на Мураєва" - прокоментував Ширяєв.

Після стрілянини ветерани батальйону "Донбас" сховалися в дитячому садку неподалік. Через деякий час вони, кинувши зброю, здалися поліції. Затримано 10 осіб.

Потерпілий під час стрілянини зараз знаходиться в лікарні у важкому стані.

Нагадаємо, 25 січня ветерани АТО, серед яких народні депутати Семен Семенченко, Тарас Пастух та Володимир Парасюк заявили про початок блокади переміщення залізницею товарів через лінію розмежування з окупованими районами Луганської та Донецької областей. "Штаб блокади торгівлі з окупантами" перекрив рух потягів на ділянці Гірське – Золоте, в Бахмуті і станції Фенольна.

В уряді стверджують, що постачання вугілля з окупованої території немає альтернативи, і заявляють, що блокада ОРДЛО підриває енергетичну безпеку країни. 15 лютого на позачерговому засіданні Кабміну було прийнято постанова про введення надзвичайних заходів у енергетиці.

На наступний день президент Петро Порошенко ввів у дію рішення РНБО "Про невідкладні заходи щодо нейтралізації загроз енергетичної безпеки України та посилення захисту критичної інфраструктури" від 16 лютого.