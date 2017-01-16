У Харкові побудували танки для Таїланду

Тайська делегація приїде приймати нову техніку.

В Таїланд поставлять танки "Оплот"

У Харкові на заводі імені Малишева на цьому тижні почнеться передача партії танків "Оплот", які побудовані на замовлення Таїланду.

Тайська делегація почне роботу вже сьогодні, 16 січня.

За умовами контракту, Україна повинна поставити Таїланду 49 танків "Оплот". За погодженням сторін, строки поставки всієї партії відсунули до осені 2017 року.

Таке рішення було ухвалене із-за військових дій на Сході України, повідомили в прес-службі ДП "Укрспецекспорт".

Про постачання іноземцям озброєння українського виробництва читайте в статті "Експорт зброї" в тижневику "Дзеркало тижня. Україна".