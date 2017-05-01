У Харкові першотравневий мітинг не обійшовся без провокацій

Поліція затримала одного з учасників ходи, який вдарив проукраїнського активіста.

У Харкові на площі Конституції пройшов мітинг під гаслом "Мир, праця, травень". Більшість учасників - пенсіонери, пише Twitter StudMedia. "На мітингу, який переріс у сутичку, присутні антинатовські гасла, а також заклики "зупинити громадянську війну" і "криваву АТО", - йдеться в повідомленні. А одна з учасниць акції в Харкові принесла на захід кульки в кольорах неіснуючої "ХНР", пише сайт dialog.ua.

Під час руху до колони приєдналися проукраїнські активісти. Вони несли на чолі ходи національні прапори і скандували "Чемодан, вокзал, Росія!". Потім вони заблокували монумент, до якого учасники першотравневого мітингу хотіли покласти квіти, і дозволили покладати квіти тільки під українськими прапорами і під вигуки "Комуняку на гілляку". Поліція затримала одного з учасників першотравневого мітингу, який вдарив проукраїнського активіста.

У центрі Києва пройшла першотравнева демонстрація. Близько тисячі лівих скористалися конституційним правом на вільне вираження своїх поглядів і переконань.